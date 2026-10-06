В Україні через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру у частині регіонів сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до кінця доби будуть вимушено застосовувати обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

У зазначений період для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів можуть застосовуватися погодинні вимкнення обсягом до однієї черги.

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Де є нові знеструмлення

Російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури спричинили нові знеструмлення у чотирьох областях:

Харківській;

Сумській;

Запорізькій;

Дніпропетровській.

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Споживання електроенергії зросло

Вранці 6 жовтня споживання електроенергії в Україні продовжило зростати. Станом на 09:30 воно було на 2,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.

Однією з причин є хмарна погода у значній частині країни. Через це побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, тому споживачі більше електроенергії отримують із загальної мережі.

Напередодні, 5 жовтня, добовий максимум споживання зафіксували у вечірні години. Він виявився на 1,7% вищим за максимальний рівень споживання попереднього робочого дня — 2 жовтня.

Коли краще користуватися потужними приладами

Енергетики закликають споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 15:00. Саме в цей час промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

Під час дії обмежень українців просять споживати електроенергію ощадливо та не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли електропостачання відновлюється за графіком.

Перевірити графік відключень за конкретною адресою можна на офіційних ресурсах оператора системи розподілу (обленерго) у відповідному регіоні.

Енергетики також попереджають, що через російські атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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