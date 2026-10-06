За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1540 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения живой силы противника.

Сейчас смотрят

Потери врага на 6 октября

личного состава – около 1 544 260 (+1 540) человек,

танков – 12 396 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 25 494 (+7) ед.

артиллерийских систем – 50 785 (+52) ед.

РСЗО – 2 184 (+2) ед.

средств ПВО – 1 688 ед.,

самолетов – 443 ед.,

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 866 (+7) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 549 986 (+1 891) ед.

крылатых ракет – 5 126 ед.,

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 158 551 (+566) ед.

специальной техники – 4 795 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.