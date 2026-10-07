Готують постановочні інтерв’ю: СБУ попереджає про хвилю ІПСО щодо Олешків
- СБУ попередила, що Росія готує серію інформаційно-психологічних операцій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
- За даними спецслужби, російські військові мають підготувати постановочні інтерв’ю з місцевими жителями, у яких планують звинувачувати Сили оборони України та просувати тези окупантів.
Служба безпеки України попередила про підготовку Росією серії інформаційно-психологічних операцій, пов’язаних із ситуацією у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
СБУ попереджає про нову хвилю ІПСО щодо Олешків
За даними СБУ, інформацію про плани РФ вдалося отримати під час контррозвідувальної діяльності.
Як зазначають у спецслужбі, військовослужбовці одного з російських підрозділів отримали завдання підготувати серію постановочних інтерв’ю з жителями окупованого міста.
За задумом російської сторони, у таких відео місцеві мешканці мають звинувачувати Сили оборони України в обстрілах та нібито блокаді Олешок, критикувати рішення українського військово-політичного керівництва, а також висловлювати вдячність російським окупантам.
За інформацією СБУ, поширення матеріалів у межах цієї ІПСО Росія планує протягом жовтня — на початку листопада.
У спецслужбі зазначають, що за допомогою інформаційних операцій РФ намагається впливати на психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію в країні.
СБУ закликала українців і представників медіа критично оцінювати подібні матеріали, не поширювати неперевірену інформацію та орієнтуватися насамперед на офіційні джерела.
У Службі безпеки наголосили, що продовжують виявляти плани російських спецслужб і військових щодо проведення інформаційно-психологічних операцій проти України та вживати заходів для їх нейтралізації.