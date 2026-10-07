Служба безпеки України попередила про підготовку Росією серії інформаційно-психологічних операцій, пов’язаних із ситуацією у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

СБУ попереджає про нову хвилю ІПСО щодо Олешків

За даними СБУ, інформацію про плани РФ вдалося отримати під час контррозвідувальної діяльності.

Як зазначають у спецслужбі, військовослужбовці одного з російських підрозділів отримали завдання підготувати серію постановочних інтерв’ю з жителями окупованого міста.

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За задумом російської сторони, у таких відео місцеві мешканці мають звинувачувати Сили оборони України в обстрілах та нібито блокаді Олешок, критикувати рішення українського військово-політичного керівництва, а також висловлювати вдячність російським окупантам.

За інформацією СБУ, поширення матеріалів у межах цієї ІПСО Росія планує протягом жовтня — на початку листопада.

У спецслужбі зазначають, що за допомогою інформаційних операцій РФ намагається впливати на психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію в країні.

СБУ закликала українців і представників медіа критично оцінювати подібні матеріали, не поширювати неперевірену інформацію та орієнтуватися насамперед на офіційні джерела.

У Службі безпеки наголосили, що продовжують виявляти плани російських спецслужб і військових щодо проведення інформаційно-психологічних операцій проти України та вживати заходів для їх нейтралізації.

Джерело : СБУ

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