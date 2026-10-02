Постоянный совет ОБСЕ провел экстренное заседание по гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках.

О результатах заседания сообщили в Министерстве иностранных дел Украины и глава МИД Андрей Сибига.

Ситуация в Олешках на срочном заседании ОБСЕ

Заседание Постоянного совета ОБСЕ состоялось по требованию Украины. На нем рассмотрели катастрофическую гуманитарную ситуацию во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области.

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По словам Андрея Сибиги, послание международного сообщества России заключалось в требовании обеспечить международным организациям полный, безопасный и беспрепятственный доступ к городу.

Также Россия должна обеспечить немедленное обеспечение гражданских продуктами питания и медикаментами и предоставление людям безопасного пути для эвакуации.

— Государство-агрессор не может и не должно дальше держать мирных жителей в заложниках, — отметил Сибига.

Во время заседания украинская делегация также опровергла российские заявления и пропаганду о причинах страданий мирного населения в Олешках.

Глава МИД поблагодарил швейцарское председательство в ОБСЕ и государства-участники, которые осудили действия России.

Отдельно Сибига поблагодарил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за документирование российских преступлений и содействие тому, чтобы ситуация в Олешках оставалась в центре международной повестки дня.

— Теперь политические призывы должны воплотиться в конкретные шаги: обеспечение полного и немедленного гуманитарного доступа, усиление давления на агрессора и привлечение к ответственности тех, кто сознательно устроил эту техногенную катастрофу, — отметил глава МИД.

Ранее Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Андрей Сибига заявлял, что российские оккупационные власти блокируют гуманитарную помощь и не дают людям возможности покинуть город.

По данным украинской разведки, которые приводил министр, Россия также готовила десятки инсценированных видео в Олешках. По его словам, местных жителей якобы планировали заставлять говорить на камеру, что они обеспечены всем необходимым и довольны действиями оккупационных властей.

Сибига также сообщал, что Силы обороны Украины пытаются помогать гражданским и доставляли гуманитарные грузы с помощью дронов.