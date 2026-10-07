Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 7 октября: к 74-летию Путина ВСУ уничтожили еще 1 690 оккупантов
Потери врага на 7 октября 2026 года, когда российскому диктатору Владимиру Путину исполняется 74 года, обнародовал в своей сводке Генштаб ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали по меньшей мере 1 690 российских военных.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть на 1 687-е сутки, потери РФ достигли 1 545 950 человек.
Сейчас смотрят
Потери врага на 7 октября 2026 года
- личного состава – около 1 545 950 (+1 690);
- танков – 12 396;
- боевых бронированных машин – 25 498 (+4);
- артиллерийских систем – 50 836 (+51);
- РСЗО – 2 192 (+8);
- средств ПВО – 1 690 (+2);
- самолетов – 443;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 2 878 (+12);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1 890);
- крылатых ракет – 5 126;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 159 128 (+577);
- специальной техники – 4 800 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.