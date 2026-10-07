Потери врага на 7 октября 2026 года, когда российскому диктатору Владимиру Путину исполняется 74 года, обнародовал в своей сводке Генштаб ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали по меньшей мере 1 690 российских военных.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть на 1 687-е сутки, потери РФ достигли 1 545 950 человек.

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Потери врага на 7 октября 2026 года

личного состава – около 1 545 950 (+1 690);

танков – 12 396;

боевых бронированных машин – 25 498 (+4);

артиллерийских систем – 50 836 (+51);

РСЗО – 2 192 (+8);

средств ПВО – 1 690 (+2);

самолетов – 443;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 2 878 (+12);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1 890);

крылатых ракет – 5 126;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 159 128 (+577);

специальной техники – 4 800 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.