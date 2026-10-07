Взрывы в Днепре 7 октября: враг атаковал промышленное предприятие
Взрывы в Днепре прогремели во время утренней атаки РФ на регионы Украины.
О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 7 октября: что известно
По словам Ганжи, во время взрывов в Днепре враг нанес удар по промышленному предприятию города.
Информация о пострадавших пока уточняется.
На момент публикации новости воздушная тревога в Днепропетровской области еще продолжалась. Жителей призвали оставаться в безопасных местах до отбоя.
Окончательные последствия взрывов в Днепре 7 октября уточняются.
Напомним, что утром 7 октября российские войска атаковали Киев.
Последствия зафиксировали в Оболонском, Подольском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.
Повреждения получили нежилая застройка, складское помещение и территория гаражного кооператива. В Дарницком районе погибли два человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.