Взрывы в Днепре прогремели во время утренней атаки РФ на регионы Украины.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 7 октября: что известно

По словам Ганжи, во время взрывов в Днепре враг нанес удар по промышленному предприятию города.

Сейчас смотрят

Информация о пострадавших пока уточняется.

На момент публикации новости воздушная тревога в Днепропетровской области еще продолжалась. Жителей призвали оставаться в безопасных местах до отбоя.

Окончательные последствия взрывов в Днепре 7 октября уточняются.

Напомним, что утром 7 октября российские войска атаковали Киев.

Последствия зафиксировали в Оболонском, Подольском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.

Повреждения получили нежилая застройка, складское помещение и территория гаражного кооператива. В Дарницком районе погибли два человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.