Руководитель отдела журналистских расследований Украинской правды Михаил Ткач провел несколько часов под стражей после силового задержания в Вене. Журналист рассказал, что правоохранители не объясняли своих действий, угрожали оружием и применяли физическую силу. Сначала он не догадывался, что его задержала полиция, и считал, что стал жертвой похищения.

Об этом Михаил Ткач рассказал в видео Украинской правды.

Михаил Ткач рассказал о своем задержании в Вене

По его словам, вооруженные люди в масках разбили окна автомобиля, вытащили его и оператора Ярослава Бондаренко на дорогу.

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— Было, по моим ощущениям, нас задерживали как террористов, то есть с нами вообще не разговаривали, просто был этот шоковый крик, все они кричали, направляли на нас оружие, и, собственно, никакой коммуникации, — рассказал журналист.

Ткач отметил, что они с Ярославом Бондаренко направлялись от одного места съемки к другому. Когда автомобиль остановился на светофоре, они находились примерно в 3–5 км от центра Вены.

В этот момент к машине подбежали семеро вооруженных людей в масках. Они разбили окна автомобиля и направили оружие на журналистов.

Михаил Ткач сразу поднял руку и на английском языке сказал, что он журналист. Однако его и оператора вытащили из автомобиля, положили лицом вниз посреди дороги, обыскали и связали руки за спиной лентой.

— Я повторял, продолжил повторять, что я журналист, вместо этого мне кто-то из этих людей поставил колено на шею и прокричал, чтобы я молчал. Дальше меня потащили, рядом была арка, затянули в эту арку, поставили, опять же, лицом к стене и сказали молчать, — рассказывает журналист.

Ткач рассказал, что вооруженные люди в масках не представлялись и не объясняли, почему его задерживают. Он не видел у них удостоверений и не успел заметить надписей Полиция. Поэтому в течение первых 30–40 минут журналист считал, что его вместе с Бондаренко похищают.

Ткач понял, что его задержала полиция, только тогда, когда его вывели из арки и он увидел полицейские автомобили. После этого журналиста посадили в отдельный отсек микроавтобуса и около 20 минут перевозили с включенными сиренами.

По словам Михаила Ткача, с момента задержания он больше не видел оператора Ярослава Бондаренко. Однако журналист заметил, как осколки стекла из разбитого окна автомобиля полетели оператору в лицо.

В полицейском учреждении у Ткача забрали все личные вещи, приказали снять обувь и поместили в одиночную камеру.

Около двух часов журналист находился там без каких-либо объяснений. Он неоднократно спрашивал полицейских, почему его задержали, но ответа не получал. За это время к нему приходил врач и спрашивал о самочувствии.

Позже Ткача перевели в другую комнату, где приказали полностью раздеться и забрали одежду. Впоследствии вещи вернули, а самого журналиста взвесили и измерили его рост.

Кроме того, журналисту предложили подписать документ на немецком языке. Он отказался, поскольку не понимал содержания написанного. Такой ответ разозлил полицейского, и тот начал кричать.

После этого Ткача отвели к двум людям, которых он воспринял как следователей. По словам журналиста, только на этом этапе между ними состоялся содержательный разговор.

Что известно о задержании Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко

8 октября стало известно о задержании руководителя отдела журналистских расследований Украинской правды Михаила Ткача в Вене. Он выполнял редакционное задание, связанное с поиском бывшего генерального прокурора-беглеца Руслана Кравченко.

В Австрию журналист приехал вместе с оператором Ярославом Бондаренко.

Посольство Украины в Австрии сообщило, что обратилось к австрийской стороне с запросом об обстоятельствах задержания журналистов в Вене.

Позже стало известно, что украинский консул получил доступ к Михаилу Ткачу и провел с ним беседу.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что Ткача и Бондаренко задержали якобы по подозрению в шпионаже.

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