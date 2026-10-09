Керівник відділу журналістських розслідувань Української правди Михайло Ткач провів кілька годин під вартою після силового затримання у Відні. Журналіст розповів, що озброєні правоохоронці не пояснювали своїх дій, погрожували зброєю та застосовували фізичну силу. Спочатку він не здогадувався, що його затримала поліція, і вважав, що став жертвою викрадення.

Про це Михайло Ткач розповів у відео Української правди.

Михайло Ткач розповів про своє затримання у Відні

За його словами, озброєні люди в масках розбили вікна автомобіля, витягли його та оператора Ярослава Бондаренка на дорогу.

Зараз дивляться

– Було, за моїми відчуттями, нас затримували як терористів, тобто з нами взагалі не розмовляли, просто був цей шоковий крик, всі вони кричали, направляли на нас зброю, і, власне, ніякої комунікації, – розповів журналіст.

Ткач зазначив, що вони з Ярославом Бондаренком прямували від одного місця зйомки до іншого. Коли автомобіль зупинився на світлофорі, вони перебували приблизно за 3-5 км від центру Відня.

У цей момент до машини підбігли семеро озброєних людей у масках. Вони розбили вікна автомобіля та направили зброю на журналістів.

Михайло Ткач одразу підняв руку й англійською мовою сказав, що він журналіст. Однак його та оператора витягли з автомобіля, поклали обличчям донизу посеред дороги, обшукали й зв’язали руки за спиною стрічкою.

– Я повторював, продовжив повторювати, що я журналіст, натомість мені хтось із цих людей став коліном на шию і, прокричав, щоб я мовчав. Далі потягнули мене, поряд була арка, затягнули в цю арку, поставили, знову ж таки, обличчям в стіну і сказали мовчати, – розповідає журналіст.

Ткач розповів, що озброєні люди в масках не представлялися й не пояснювали, чому його затримують. Він не бачив у них посвідчень і не встиг помітити написів “Поліція”. Тому протягом перших 30-40 хвилин журналіст вважав, що його разом із Бондаренком викрадають.

Ткач зрозумів, що його затримала поліція, лише тоді, коли його вивели з арки й він побачив поліцейські автомобілі. Після цього журналіста посадили в окремий відсік мікроавтобуса та близько 20 хвилин перевозили з увімкненими сиренами.

За словами Михайла Ткача, від моменту затримання він більше не бачив оператора Ярослава Бондаренка. Проте журналіст помітив, як уламки скла з розбитого вікна автомобіля полетіли оператору в обличчя.

У поліцейській установі в Ткача забрали всі особисті речі, наказали зняти взуття та помістили до одиночної камери.

Близько двох годин журналіст перебував там без жодних пояснень. Він неодноразово запитував поліцейських, чому його затримали, але відповіді не отримував. За цей час до нього приходив лікар і запитував про самопочуття.

Пізніше Ткача перевели до іншої кімнати, де наказали повністю роздягнутися та забрали одяг. Згодом речі повернули, а самого журналіста зважили й виміряли його зріст.

Крім того, журналісту запропонували підписати документ німецькою мовою. Він відмовився, оскільки не розумів змісту написаного. Така відповідь розлютила поліцейського, він почав кричати.

Після цього Ткача відвели до двох людей, яких він сприйняв як слідчих. За словами журналіста, лише на цьому етапі між ними відбулася змістовна розмова.

Що відомо про затримання Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка

8 жовтня стало відомо про затримання керівника відділу журналістських розслідувань Української правди Михайла Ткача у Відні. Він виконував редакційне завдання, пов’язане з пошуком колишнього генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

До Австрії журналіст приїхав разом із оператором Ярославом Бондаренком.

Посольство України в Австрії повідомило, що звернулося до австрійської сторони із запитом щодо обставин затримання медійників у Відні.

Пізніше стало відомо, що український консул отримав доступ до Михайла Ткача та провів із ним розмову.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що Ткача і Бондаренка затримали нібито за підозрою у шпигунстві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.