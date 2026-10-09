В ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российской ракетной инфраструктуры и предприятиям, вовлеченным в производство компонентов ракетного топлива.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по целям в РФ

В частности, поражен объект Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина в районе населенного пункта Дальнее Константиново-5 Нижегородской области.

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Институт является филиалом АО Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Институт вовлечен в создание, содержание и эксплуатацию стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления ракетами.

Также украинские военные поразили Редкинский опытный завод в районе населенного пункта Редкино Тверской области. Предприятие является производственным звеном российского военно-промышленного комплекса. В частности, завод производит компоненты топлива Дециллин-М, которое используют в крылатых ракетах Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

Предприятие находится под международными санкциями.

Кроме того, украинские подразделения нанесли удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе населенного пункта Суроватиха Нижегородской области РФ.

Поражение этих объектов является реализацией неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлена ​​на снижение военно-экономического и технологического потенциала государства-агрессора, отметили в Генштабе ВСУ.

Подразделения Сил обороны 7 октября и в ночь на 8 октября в районе Донецка ударили по объекту запуска ударных БпЛА. В Черном море поражен вражеский ретранслятор mesh-сети. Также атакован ряд складов и пунктов управления.

Источник : Генштаб ВСУ

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