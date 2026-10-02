Реактивные дроны с режущей боевой частью не способны разрушить мосты в Киеве, но могут повредить вантовые конструкции и спровоцировать их перекрытие для оценки безопасности.

Об этом заявил директор Defense Express Сергей Згурец в интервью Forbes Ukraine

Почему ракеты не представляют значительной угрозы для мостов

По его словам, риски ударов по ГЭС и мостам в зоне Киева, Днепра и Запорожья ожидались с начала полномасштабного вторжения.

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В первый год Россия пробовала применять крылатые ракеты Х-101 по объектам, связанным с дамбами на Запорожье, и другим точкам. Однако точно попасть такой ракетой в наиболее уязвимые места мостов или гидрографических сооружений достаточно сложно.

К тому же все мосты строили с существенным запасом прочности, а некоторые – даже со способностью выдержать удары тактического ядерного оружия.

Крылатыми ракетами это сделать чрезвычайно сложно еще и потому, что в Украине высокие показатели сбития Х-101, ЗРК сбивают их с высокой вероятностью.

— У баллистики еще худшая точность. Боевая часть баллистики достигает полтонны в тротиловом эквиваленте, что выглядит угрожающе. Но даже эти показатели перекрываются прочностью мостов и гидрографических сооружений, — подчеркнул директор Defense Express.

Он отметил, что Россия пыталась бить баллистикой по мосту в Затоке на Одесской области, однако мост достаточно быстро восстановили.

В чем опасность реактивных дронов

Реактивные беспилотники имеют боевую часть 50–90 кг и не способны разрушить мосты, их опоры. Но, по словам эксперта, есть нюанс.

У россиян есть реактивные БпЛА со специальной боевой частью с режущими элементами, она имеет длину под метр и четыре канавки полудиаметром до 10 см. При заблаговременной детонации создается удлиненная кумулятивная струя, которая должна разрезать металлические конструкции.

Вероятно, такими дронами пытались поразить участок Южного моста, где крепятся ванты – металлические канаты, которые опускаются с высоты опоры и удерживают пролет.

Запас прочности вантовых элементов и опор намного больше любой нагрузки, но трещина вантовой опоры запускает протокол безопасности. Поэтому, как отметил Згурец, местная власть должна оценить риски для безопасного использования моста. По этой причине сегодня мост перекрыли.

— Думаю, власти хотят получить максимально безопасные выводы, что сейчас можно или нельзя делать на мосту. И как это повлияет на эксплуатацию, – сказал директор Defense Express.

Он подчеркнул, что мосты прочные, и дроны им не повредят. Исключение – массированная атака в одно и то же место с целью разрушить вантовые конструкции и создать вызов для безопасности использования, хотя сам мост при этом может стоять достаточно неподвижно.

Атаки россиян на Южный мост в Киеве

В пятницу вечером российские военные в очередной раз атаковали Южный мост в Киеве. Это произошло после заявления городской власти о подготовке к восстановлению полноценного движения поездов “зеленой” веткой метро, которая проходит через мост.

Утром 2 октября Южный мост снова подвергся удару.

В четверг, 1 октября, около полудня, два дрона упали возле опорной конструкции моста в тот момент, когда по нему двигался поезд “зеленой” линии метро. Пассажиры и машинист не пострадали.

Вечером того же дня еще один российский БпЛА повредил опору Южного моста, проезжую часть, отбойник и защитную бетонную конструкцию метро.

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