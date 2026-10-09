Член Постоянного специального комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, республиканец Дэн Креншоу во время визита делегации американских конгрессменов в Киев заявил, что именно отказ поддерживать Украину, а не помощь ей, создает риск Третьей мировой войны.

Об этом Креншо сказал на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 9 октября.

Отсутствие поддержки Украины приведет к Третьей мировой войне

Конгрессмен подчеркнул, что поддержка Украины является правильным решением, которое отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и Европы.

Сейчас смотрят

— Американцы, европейцы, мы все выигрываем, когда мир более стабилен. И вы не можете нормализовать мир, в котором захватнические войны стали приемлемыми… Есть люди, которые считают, что поддержка Украины приводит к Третьей мировой войне. На самом деле, все наоборот. Отсутствие поддержки Украины приводит к Третьей мировой войне, – подчеркнул он.

Креншо предложил представить последствия сценария, при котором российский диктатор Владимир Путин беспрепятственно захватил бы Украину.

— Представьте себе этот мир. И представьте себе эту армию сейчас на границе нескольких стран НАТО. И каждый, кто думает, что Путин остановится на Украине, – дурак и наивный, – заявил политик.

По его словам, Путин представляет опасность, он “очень предан безумию, в которое вовлечен”.

— Путин, вероятно, самый некомпетентный военный командир в новейшей истории. И я хочу помочь украинцам продолжать разоблачать Путина таким, какой он есть на самом деле, – некомпетентным и проигрывающим, – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале сентября российский диктатор Владимир Путин дал указание действовать без каких-либо правил после того, как России не удалось оккупировать Украину.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.