Член Постійного спеціального комітету Палати представників США з питань розвідки, республіканець Ден Креншо під час візиту делегації американських конгресменів до Києва заявив, що саме відмова підтримувати Україну, а не допомога їй, створює ризик Третьої світової війни.

Про це Креншо сказав на пресконференції у Києві в п’ятницю, 9 жовтня.

Відсутність підтримки України призведе до Третьої світової війни

Конгресмен наголосив, що підтримка України є правильним рішенням, яке відповідає інтересам як Сполучених Штатів, так і Європи.

Зараз дивляться

– Американці, європейці, ми всі виграємо, коли світ стабільніший. І ви не можете нормалізувати світ, де загарбницькі війни стали прийнятними… Є люди, які вважають, що підтримка України призводить до Третьої світової війни. Насправді, все навпаки. Відсутність підтримки України призводить до Третьої світової війни, – наголосив він.

Креншо запропонував уявити наслідки сценарію, за якого російський диктатор Володимир Путін безперешкодно захопив би Україну.

– Уявіть собі цей світ. І уявіть собі цю армію зараз на кордоні кількох країн НАТО. І кожен, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, дурень і наївний, – заявив політик.

За його словами, Путін становить небезпеку та є “дуже відданим божевіллю, в яке він втягнутий”.

– Путін, ймовірно, найбільш некомпетентний військовий командир в новітній історії. І я хочу допомогти українцям продовжувати викривати Путіна таким, яким він є насправді – некомпетентним і таким, що програє, – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку вересня російський диктатор Володимир Путін дав вказівку діяти без будь-яких правил після того, як Росії не вдалося окупувати Україну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.