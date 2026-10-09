Российские военные принудительно вывезли 25 гражданских с временно оккупированных территорий Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Оккупанты принудительно вывезли 25 человек с ВОТ Харьковщины

— Россия называет это “эвакуацией”. Но когда людей вывозят против их воли, запугивают и не оставляют выбора — это не спасение. Это принуждение. Российские военные бесцеремонно вывезли 25 местных жителей с временно оккупированной части Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, — отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, среди принудительно вывезенных есть молодые и пожилые люди, а также дети. В настоящее время неизвестно, где они находятся и в каких условиях их удерживают.

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Дмитрий Лубинец рассказал, что о так называемой “эвакуации” сообщили сами оккупанты в своих Telegram-каналах, представив вывоз гражданских как операцию по спасению людей.

Омбудсмен подчеркнул, что действия российских военных нарушают нормы международного гуманитарного права.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает принудительное перемещение и депортацию людей с оккупированной территории, взятие заложников, запугивание, террор и коллективные наказания.

— Я уже обратился к уполномоченной по правам человека в РФ и требую: сообщить местонахождение всех 25 человек, предоставить информацию об условиях их пребывания, сообщить полные данные вывезенных гражданских, принять меры для их возвращения в Украину, — отметил он.

Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста, ООН и другим международным организациям.

— Меня должны услышать! Этих людей нельзя просто вывезти и сделать вид, что их больше не существует, — призвал омбудсмен.

Напомним, в июне Дмитрий Лубинец заявил, что Россия официально признала незаконный вывоз 744 тыс. украинских детей.

По его словам, российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, на арест которой выдал ордер Международный уголовный суд, официально назвала именно такое количество детей, вывезенных с ВОТ Украины в РФ.

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