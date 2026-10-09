Російські військові примусово вивезли 25 цивільних із тимчасово окупованих територій Харківської області, де тривають активні бойові дії.

Про це в п’ятницю, 9 жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Окупанти примусово вивезли 25 людей з ТОТ Харківщини

– Росія називає це “евакуацією”. Але коли людей вивозять проти їхньої волі, залякують і не залишають вибору – це не порятунок. Це примус. Російські військові безцеремонно вивезли 25 місцевих жителів із тимчасово окупованої частини Харківщини, де тривають активні бойові дії, – зазначив Лубінець.

За словами омбудсмена, серед примусово вивезених є молоді та літні люди, а також діти. Наразі невідомо, де вони перебувають і в яких умовах їх утримують.

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Дмитро Лубінець розповів, що про так звану “евакуацію” повідомили самі окупанти у своїх Telegram-каналах, представивши вивезення цивільних як операцію з порятунку людей.

Омбудсмен наголосив, що дії російських військових порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняє примусове переміщення та депортацію людей з окупованої території, взяття заручників, залякування, терор і колективні покарання.

– Я вже звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ і вимагаю: повідомити місцезнаходження всіх 25 людей, надати інформацію про умови їхнього перебування, повідомити повні дані вивезених цивільних, вжити заходів для їхнього повернення в Україну, – зауважив він.

Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.

– Мене мають почути! Цих людей не можна просто вивезти – і зробити вигляд, що їх більше не існує, – закликав омбудсмен.

Нагадаємо, в червні Дмитро Лубінець заявив, що Росія офіційно визнала незаконне вивезення 744 тис. українських дітей.

За його словами, російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, на арешт якої видав ордер Міжнародний кримінальний суд, офіційно назвала саме таку кількість дітей, вивезених із ТОТ України до РФ.

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