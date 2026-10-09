Їх доля невідома: Лубінець заявив, що росіяни примусово вивезли 25 людей з ТОТ
- Російські військові примусово вивезли 25 цивільних із ТОТ Харківщини, де тривають активні бойові дії.
- Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.
Російські військові примусово вивезли 25 цивільних із тимчасово окупованих територій Харківської області, де тривають активні бойові дії.
Про це в п’ятницю, 9 жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Окупанти примусово вивезли 25 людей з ТОТ Харківщини
– Росія називає це “евакуацією”. Але коли людей вивозять проти їхньої волі, залякують і не залишають вибору – це не порятунок. Це примус. Російські військові безцеремонно вивезли 25 місцевих жителів із тимчасово окупованої частини Харківщини, де тривають активні бойові дії, – зазначив Лубінець.
За словами омбудсмена, серед примусово вивезених є молоді та літні люди, а також діти. Наразі невідомо, де вони перебувають і в яких умовах їх утримують.
Дмитро Лубінець розповів, що про так звану “евакуацію” повідомили самі окупанти у своїх Telegram-каналах, представивши вивезення цивільних як операцію з порятунку людей.
Омбудсмен наголосив, що дії російських військових порушують норми міжнародного гуманітарного права.
Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняє примусове переміщення та депортацію людей з окупованої території, взяття заручників, залякування, терор і колективні покарання.
– Я вже звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ і вимагаю: повідомити місцезнаходження всіх 25 людей, надати інформацію про умови їхнього перебування, повідомити повні дані вивезених цивільних, вжити заходів для їхнього повернення в Україну, – зауважив він.
Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.
– Мене мають почути! Цих людей не можна просто вивезти – і зробити вигляд, що їх більше не існує, – закликав омбудсмен.
Нагадаємо, в червні Дмитро Лубінець заявив, що Росія офіційно визнала незаконне вивезення 744 тис. українських дітей.
За його словами, російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, на арешт якої видав ордер Міжнародний кримінальний суд, офіційно назвала саме таку кількість дітей, вивезених із ТОТ України до РФ.