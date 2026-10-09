Сили оборони завдали ударів по російському зенітному ракетно-гарматному комплексу Панцир-С1, місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, командно-спостережних пунктах і складах боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення та пального російської армії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у п’ятницю, 9 жовтня.

Уражено Панцир-С1, склади боєприпасів та командні пункти ворога

У районі Кудепсти Краснодарського краю РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

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Поблизу Донецька під удар потрапив об’єкт, де зберігали та запускали ударні безпілотники, та командно-спостережний пункт російського підрозділу.

Українські військові продовжили уражати логістичні об’єкти ворога. У районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська на Луганщині та у районі Веселого Донецької області під удар потрапили склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення армії РФ.

Поблизу Строітєля в Бєлгородській області Сили оборони уразили польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення командно-спостережного пункту російського десантно-штурмового підрозділу. Він розташовувався поблизу Українська Донецької області. Удару по об’єкту завдали 6 жовтня.

Нагадаємо, у липні 15 окрема бригада артилерійської розвідки Чорний ліс уразила винищувач МіГ-29 і зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 на аеродромі Халіно в Курській області РФ.

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