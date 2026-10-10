Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом сообщил о новой поставке боеприпасов для F-16.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украина получит боеприпасы для F-16, чтобы сбивать реактивные Шахеды

В ближайшие дни Украина ждет поставку боеприпасов для истребителей F-16, которые играют важную роль в противодействии российским реактивным Шахедам.

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По словам Владимира Зеленского, во время переговоров особое внимание уделили укреплению противовоздушной обороны Украины.

— Особенно благодарен за пакет поддержки для защиты нашего неба. На днях получим боеприпасы для F-16. Именно это сейчас позволяет сбивать реактивные Шахеды, — заявил Зеленский.

В то же время президент не уточнил количество боеприпасов, которые должна получить Украина, и их конкретный тип.

Кроме того, Зеленский рассказал финскому коллеге о последних российских ударах по Украине.

Отдельно президенты обсудили рост доходов России от экспорта нефтепродуктов. По словам Зеленского, эти средства могут быть использованы для финансирования дальнейшей агрессии против Украины.

Глава государства отметил, что Украина и партнеры готовят новые встречи и координируют дальнейшие действия, направленные на то, чтобы ограничить возможности России продолжать войну.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Бельгией о передаче Украине трех истребителей F-16 до конца 2026 года.

По его словам, самолеты планируют передать по ускоренной процедуре, чтобы усилить возможности украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других международных партнеров, в частности Испании.

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