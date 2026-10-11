В понедельник в некоторых регионах Украины будут применяться графики отключения электроэнергии.

Графики отключения света 12 октября: что известно

– Завтра, 12 октября, в некоторых регионах Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, – говорится в сообщении Укрэнерго.

06:00–23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

06:00–23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

Энергетики подчеркивают, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

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Напомним, сегодня российские войска атаковали энергетический объект в Киеве. В результате удара в нескольких районах столицы произошло масштабное отключение электроэнергии у потребителей.

Специалисты восстанавливают электроснабжение обесточенных потребителей по резервным схемам.

В части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов Киева ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки днем в воскресенье.

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