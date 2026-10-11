Украинские чиновники были удивлены тем, как далеко спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер зашли в своих предложениях Москве. Среди них — возможна продажа части акций российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ группе инвесторов с Ближнего Востока.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников, осведомленных о ходе дипломатических переговоров.

США предлагали России соглашение по Лукойлу

По данным издания, в конце сентября администрация президента США Дональда Трампа открыла новый дипломатический канал с Россией. Вашингтон предложил Москве ряд экономических стимулов, которые должны склонить ее к ограниченному перемирию — в частности, относительно энергетической инфраструктуры или боевых действий на море.

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Украинские чиновники, по словам источников NYT, были удивлены масштабом уступок, которые американские представители готовы обсуждать с Россией.

Среди предложений США – продажа части акций нефтяного гиганта Лукойл в рамках многомиллиардного соглашения с группой инвесторов с Ближнего Востока. Некоторые инвесторы, как отмечает издание, имеют деловые связи с американскими переговорщиками.

Кроме того, Вашингтон вернулся к идее разблокирования миллиардов долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Этот шаг рассматривался как стимул для заключения частичного перемирия, а не как вознаграждение за его соблюдение.

Еще одно предложение касалось разрешения Беларуси, союзницы России, экспортировать калий.

Киев не отвергал эти инициативы категорически, однако настаивал на гарантиях. Украинская сторона предлагала предусмотреть зеркальные выплаты в пользу Украины в случае разблокирования российских активов, а также гарантии дополнительной военной помощи, если Россия нарушит перемирие.

Снабжение российского дизеля

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил об отмене санкций по экспорту российского дизельного топлива до апреля. Это произошло после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным NYT, Кремль не предложил заметных ответных уступок. Путин заявил лишь о готовности России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировые рынки.

9 и 10 октября в Майами прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Однако они остались без прорыва. Российская сторона также дала понять, что мирные переговоры не возобновятся немедленно.

Президент Владимир Зеленский подверг критике решение Вашингтона относительно дизельного топлива и заявил, что украинскую переговорную команду могли использовать в качестве ширмы на фоне договоренностей между США и Россией.

Зеленский подчеркнул, что Москва воспринимает ослабление давления как возможность продолжать войну против Украины.

Источник : NYT

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