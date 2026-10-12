Країни Європейського Союзу погодили відкриття для України та Молдови другого і третього переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.

Про це повідомив міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бірн.

Ірландія зараз головує в Раді ЄС.

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Переговори про вступ до ЄС

— Можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС погодилися відкрити кластери 2 і 3 для України та Молдови. Закрити 3 розділи для Чорногорії та закрити розділ 20 для Албанії, — написав Томас Бірн у соцмережі X.

Нагадаємо, що 7 жовтня Угорщина погодилася на подальше просування України в переговорах щодо вступу до ЄС та розблокувала відкриття кластерів 2 (внутрішній ринок) і 3 (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання). Повідомлялося, що у разі затвердження переговорної позиції вже 13 жовтня може відбутися міжурядова конференція Україна – ЄС, під час якої ці два кластери формально відкриють.

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою — Основи — відбулося 15 червня в Люксембурзі.

14 липня Європейський Союз офіційно відкрив шостий переговорний кластер з Україною, присвячений зовнішнім відносинам.

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