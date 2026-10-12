У понеділок, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства про освіту національних меншин і корінних народів.

Про підписання закону повідомила пресслужба Верховної Ради, зазначивши, що парламент отримав документ із підписом президента.

Зеленський підписав закон про освіту нацменшин для вступу України до ЄС

Закон №16119 гарантує дітям із національних меншин та корінних народів України, мови яких мають статус офіційних у Європейському Союзі, право здобувати освіту рідною мовою поряд з українською.

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Документ також передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо понад половина їхніх учнів навчається відповідною мовою.

За оцінкою Міністерства освіти і науки, на такий статус зможуть претендувати 149 шкіл, що становить близько 1,2% усіх закладів освіти України.

Що змінює закон про освіту національних меншин

Вдень 12 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16119 у цілому. За нього проголосували 266 народних депутатів.

Документ визначає умови роботи шкіл національних меншин та додаткові гарантії для учнів.

Зокрема, він передбачає:

Статус школи національної меншини. Його можна отримати, якщо відповідною мовою навчаються понад половина учнів. Для збереження статусу ця частка має становити щонайменше 20%.

Використання рідної мови. Навіть без спеціального статусу школи, де є хоча б один відповідний клас або група, зможуть дублювати цією мовою вивіски, документи про освіту та службову документацію для такого класу.

Більше предметів українською. За письмової підтримки щонайменше двох третин батьків у відповідному класі можна збільшити кількість дисциплін, які викладають державною мовою.

Захист шкіл від закриття. Реорганізацію або ліквідацію комунальних закладів освіти національних меншин і корінних народів потрібно погоджувати з МОН. Якщо батьки цього бажатимуть, засновник має забезпечити можливість продовжити навчання у школі з відповідним статусом у тій самій громаді.

Вимоги до керівників приватних шкіл. Директори, які вже обіймають посади на момент набрання законом чинності, не будуть зобов’язані підтверджувати володіння українською мовою сертифікатом протягом перебування на цих посадах. Водночас вимога знати та використовувати державну мову зберігається.

За даними МОН, гарантії щодо реорганізації та ліквідації можуть стосуватися щонайбільше 141 комунальної школи в Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Львівській областях.

Положення про підтвердження володіння державною мовою стосуватиметься керівників 29 приватних закладів освіти.

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