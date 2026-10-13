У ніч проти 13 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, баражувальні боєприпаси та 108 безпілотників.

Під ударами опинилися житлові будинки, навчальні й медичні заклади, підприємства та об’єкти інфраструктури в різних регіонах.

Наслідки російських атак зафіксували у Києві, Львівській, Рівненській, Харківській, Київській, Запорізькій, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Є поранені, пошкоджено цивільні об’єкти, виникли пожежі.

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Детальніше про наслідки атак на регіони України 13 жовтня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Нічна атака на Україну 13 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 13 жовтня, починаючи з 18:00 12 жовтня, російські війська атакували Україну балістичними ракетами, баражувальними боєприпасами та ударними безпілотниками.

Під час комбінованої атаки ворог застосував:

п’ять балістичних ракет Іскандер-М С-400

дев’ять баражувальних боєприпасів Бандероль

108 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих безпілотників різних типів. Серед знешкоджених цілей — 58 реактивних Shahed.

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях, ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Наслідки атаки на Львівщину

Уранці 13 жовтня російські безпілотники атакували Львів та область. Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 04:50, згодом загроза поширилася на інші райони області.

Під час атаки у Львові пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, збитий російський безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району, що в передмісті Львова.

Унаслідок атаки виникли пожежі у трьох житлових будинках — двох одноповерхових та одному двоповерховому. Також горіли три автомобілі.

Загальна площа пожеж становила близько 350 кв. м.

На місці працювали рятувальники. За інформацією ДСНС, повідомлень про постраждалих не надходило.

Наслідки атаки на Рівне

Уранці 13 жовтня російський безпілотник атакував центр Рівного.

За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, ворожий дрон влучив у корпус одного з навчальних закладів у центральній частині міста.

Внаслідок удару є поранені та численні пошкодження.

На місці працюють усі необхідні служби. Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Наслідки атаки на Харківщину

Російські війська завдали ударів по Ізюму Харківської області.

Унаслідок обстрілів за різними адресами виникли пожежі у двох житлових будинках, господарських спорудах та гаражах.

Також загорілися торговельні павільйони на території місцевого ринку.

Рятувальники ДСНС та офіцер-рятувальник громади працювали на місцях влучань в умовах загрози повторних російських ударів.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки на Київ

Уранці 13 жовтня російські безпілотники атакували Київ. Наслідки зафіксували у Деснянському та Дарницькому районах столиці.

У Деснянському районі внаслідок удару зруйновано триповерхову нежитлову будівлю. Там виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували.

У Дарницькому районі загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено огорожу подвір’я.

Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу.

За іншою адресою у Дарницькому районі виникло незначне займання прибудови на приватній території.

Наразі всі пожежі ліквідовано.

Наслідки атаки на Київщину

Протягом останньої доби російські війська продовжували атакувати Київську область.

За даними обласної влади, внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще троє дістали травми.

Загалом пошкоджено 21 об’єкт, серед яких 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, адміністративні будівлі, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об’єкт інфраструктури.

У Броварському районі пошкоджено два приватні домоволодіння та автомобіль.

У Бучанському районі постраждали дев’ять приватних домоволодінь, два транспортні засоби та складська будівля.

У Білоцерківському районі пошкоджено адміністративну будівлю, будинок культури, заклад освіти та автомобіль.

У Фастівському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Російські війська завдали удару по складській будівлі у Запоріжжі.

Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Поранення дістав 41-річний чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють відповідні служби.

Наслідки атаки на Хмельниччину

Російські війська протягом доби неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками.

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, однак під час однієї з атак пошкоджень зазнав медичний заклад.

За даними начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, пошкоджено вікна та вхідну групу лікарні. Також постраждали автомобілі, припарковані поруч.

Унаслідок атаки незначні травми дістали четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Інформації про загиблих не надходило. Остаточні наслідки атаки уточнюються.

Наслідки атаки на Дніпро

Уранці 13 жовтня російські війська атакували Дніпро.

За даними Дніпропетровської ОВА, в одному з районів міста вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхових житлових будинках.

Також пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, гімназію та автомобілі.

Внаслідок атаки поранення дістав 64-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, однак від госпіталізації він відмовився.

За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, російські війська атакували місто керованими авіабомбами.

Інформація про інші можливі наслідки удару уточнюється.

Наслідки атаки на Харків

Пізно ввечері 12 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував десять ракет типу Бандероль, атакувавши цивільну інфраструктуру міста.

У Холодногірському районі одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Також пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.

Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла трьох загиблих.

У Шевченківському районі російські війська поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок. На першому поверсі загорілося приміщення банку, вогонь також охопив шість автомобілів. Крім того, пошкоджено вікна трьох багатоквартирних будинків.

За даними ДСНС, унаслідок ракетного обстрілу постраждали 15 людей, ще трьох вдалося врятувати.

Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані. Зокрема, 19-річний хлопець перебував в опіковій реанімації, а іншому чоловіку проводили операцію. Ще троє людей потрапили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Під час ліквідації наслідків російського удару постраждав і рятувальник ДСНС. Його госпіталізували.

На місцях влучань працюють рятувальники, піротехніки, кінологи, правоохоронці, медики, волонтери та комунальні служби. Тривають аварійно-рятувальні роботи й ліквідація пожеж.

Поліцейські обходять пошкоджені будинки та квартири, а психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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