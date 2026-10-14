Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що блокування коштів з боку центральної влади ускладнило реалізацію частини проєктів з енергостійкості столиці.

Про це Кличко повідомив після виступу у Верховній Раді.

Кличко про готовність Києва до зими

Міський голова Києва виступив у Верховній Раді, де розповів про підготовку столиці до опалювального сезону в умовах постійних російських обстрілів.

Зараз дивляться

За його словами, міська влада докладає всіх зусиль, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури.

Однак російські війська продовжують посилювати атаки на енергосистему України, від якої залежать не лише електропостачання, а й робота водопроводу, електротранспорту та інших міських сервісів.

Кличко навів статистику влучань російських ракет і безпілотників у дві столичні теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

За його даними, у 2022 році по цих об’єктах влучили 12 ракет і дронів, у 2023 році — 7, а у 2024 році влучань не було. Проте вже у 2025 році їхня кількість зросла до 19, а за неповний 2026 рік у ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 влучили майже 50 ракет і безпілотників.

Мер наголосив, що після кожної атаки енергетики відновлювали пошкоджене обладнання та продовжували підготовку об’єктів до зими. Завдяки цій роботі столиця змогла пройти попередні опалювальні сезони попри постійні обстріли.

Водночас Кличко заявив, що цьогоріч підготовку Києва до зими ускладнюють не лише російські удари, а й дії центральної влади.

За його словами, замість необхідної співпраці столична влада зіткнулася з блокуванням коштів, через що частину проєктів з енергостійкості довелося заморозити, а терміни реалізації інших — перенести.

— А цього року готувалися під обстрілами ворога та в умовах шоу, яке влада влаштувала з Планом стійкості. З брехливою кампанією, що Київ нібито не працює і нічого не робить. З блокуванням коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації, — заявив Кличко.

Міський голова стверджує, що подібні проблеми виникають і в інших українських громадах. За його словами, зупинення платежів фактично паралізує частину роботи місцевого господарства та перешкоджає реалізації важливих інфраструктурних проєктів.

Кличко також розкритикував звинувачення на адресу столичної влади щодо нібито зриву опалювального сезону.

Він наголосив, що такі заяви лунають ще до його початку.

— І при цьому чуємо цинічні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону. Який ще навіть не розпочався! — зазначив мер.

Попри російські обстріли та проблеми, про які заявив Кличко, міська влада, за його словами, продовжує працювати над забезпеченням життєдіяльності столиці.

Нагадаємо, що 14 жовтня російські війська атакували всі три теплоелектроцентралі Києва.

Як повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, основними цілями балістичних ударів стали об’єкти енергосистеми Києва, Харкова та Харківської області.

Крім того, Росія атакувала критично важливі енергетичні об’єкти Київщини, які забезпечують електропостачання столиці та центральних регіонів України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.