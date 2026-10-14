13 жовтня та вночі проти 14 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російських військ у Донецькій області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удар по об’єктах РФ у Донецьку та області

За інформацією Генштабу, українські військові завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів у районі Донецька.

Зараз дивляться

У Генштабі пояснили, що систематичне ураження таких об’єктів має зменшити можливості російської армії атакувати цивільну інфраструктуру України.

Інформації про кількість знищених безпілотників або масштаби пошкоджень об’єкта наразі немає.

Крім місця запуску дронів, Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

Удари завдали по об’єктах у районах двох населених пунктів Донецької області:

Попова Балка;

Гірник.

У Генштабі зазначили, що робота з ураження ключових військових цілей російської армії триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.