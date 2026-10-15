Украинские школы сами будут выбирать формат обучения с учетом ситуации с безопасностью и возможностей убежищ. Уроки можно будет проводить в классах, защитных сооружениях или сочетать очное и дистанционное обучение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Новые правила обучения в школах во время длительных воздушных тревог: что известно

Правительство приняло решение, которое должно помочь учебным заведениям организовать учебный процесс в условиях длительных воздушных тревог.

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По словам Сергея Корецкого, местные власти должны уделить особое внимание этому вопросу и помочь школам адаптировать обучение к вызовам безопасности.

В частности, местные власти должны рассмотреть возможность использования других оборудованных укрытий, в которых можно проводить занятия.

При этом каждая школа самостоятельно будет выбирать модель обучения, учитывая ситуацию с безопасностью, вместимость и оснащение укрытия.

Занятия могут проходить в обычных классах, укрытиях или в смешанном формате, сочетающем очное и дистанционное обучение.

Особое внимание правительство уделило составлению расписания. Родители должны заранее знать, как будут проходить уроки, чтобы иметь возможность планировать свой день.

Поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения — предсказуемыми.

Если укрытие не позволяет проводить все занятия очно, школы должны отдавать приоритет следующим предметам:

математике;

естествознанию;

языку и литературе;

гражданскому образованию;

истории.

Остальные предметы при необходимости можно преподавать дистанционно.

Кроме того, правительство определило требования к школьным убежищам. В учреждениях, которые работают очно, они должны быть пригодны для длительного пребывания детей.

В частности, в укрытиях должны быть обустроены учебные места, освещение, резервное электропитание, доступ к интернету и надлежащие санитарные условия.

Корецкий подчеркнул, что во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.