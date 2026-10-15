Обучение в укрытиях и дистанционные уроки: правительство определило, как будут работать школы во время тревог
- Правительство разрешило школам самостоятельно выбирать модель обучения во время длительных воздушных тревог.
- Если мест в укрытии не хватит, приоритет будут отдавать математике, естественным наукам, языкам, гражданскому образованию и истории.
Украинские школы сами будут выбирать формат обучения с учетом ситуации с безопасностью и возможностей убежищ. Уроки можно будет проводить в классах, защитных сооружениях или сочетать очное и дистанционное обучение.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Новые правила обучения в школах во время длительных воздушных тревог: что известно
Правительство приняло решение, которое должно помочь учебным заведениям организовать учебный процесс в условиях длительных воздушных тревог.
По словам Сергея Корецкого, местные власти должны уделить особое внимание этому вопросу и помочь школам адаптировать обучение к вызовам безопасности.
В частности, местные власти должны рассмотреть возможность использования других оборудованных укрытий, в которых можно проводить занятия.
При этом каждая школа самостоятельно будет выбирать модель обучения, учитывая ситуацию с безопасностью, вместимость и оснащение укрытия.
Занятия могут проходить в обычных классах, укрытиях или в смешанном формате, сочетающем очное и дистанционное обучение.
Особое внимание правительство уделило составлению расписания. Родители должны заранее знать, как будут проходить уроки, чтобы иметь возможность планировать свой день.
Поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения — предсказуемыми.
Если укрытие не позволяет проводить все занятия очно, школы должны отдавать приоритет следующим предметам:
- математике;
- естествознанию;
- языку и литературе;
- гражданскому образованию;
- истории.
Остальные предметы при необходимости можно преподавать дистанционно.
Кроме того, правительство определило требования к школьным убежищам. В учреждениях, которые работают очно, они должны быть пригодны для длительного пребывания детей.
В частности, в укрытиях должны быть обустроены учебные места, освещение, резервное электропитание, доступ к интернету и надлежащие санитарные условия.
Корецкий подчеркнул, что во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.