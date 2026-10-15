В поселке Вишково Хустского района Закарпатской области священнослужитель УПЦ Московского патриархата открыл огонь по прохожим.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Стрельба в Закарпатье: что известно

Сообщение о стрельбе в поселке Вышково поступило правоохранителям около 16:00.

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По предварительным данным следствия, мужчина ехал по центральной улице населенного пункта и открыл огонь по прохожим.

От полученных ранений погибли двое местных жителей — мужчины в возрасте 62 и 64 лет. Еще троих пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Для розыска вооруженного нападавшего на территории Хустского района правоохранители запустили специальную операцию Гром.

Стрелка удалось быстро задержать. По информации прокуратуры, им оказался 45-летний местный житель, который является священнослужителем УПЦ Московского патриархата.

Подозреваемого задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ним проводят неотложные следственные действия.

На месте стрельбы работают следственно-оперативная группа, медики и эксперты.

Уголовное дело расследуется по статьям об умышленном убийстве двух человек и покушении на умышленное убийство двух или более человек — п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Запорожская областная прокуратура