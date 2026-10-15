Более 500 представителей украинского и международного бизнеса, правительства, инвестиционных компаний и дипломатических кругов соберутся на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) 2026.

Участники обсудят, как защитить предприятия от военных рисков, сохранить производство и создать условия для экономического роста.

Об этом сообщили организаторы Киевского международного экономического форума.

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Киевский международный экономический форум 2026: программа и участники

12-й КМЭФ состоится 26 октября под главной темой Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?.

В этом году организаторы сосредоточат внимание на практических решениях, которые помогут украинскому бизнесу работать в условиях усиления российских атак на критическую инфраструктуру.

На пятом году полномасштабной войны под ударами остаются промышленные предприятия, энергетические объекты, порты, железная дорога и логистические центры.

По оценкам Министерства экономики, прямые убытки от разрушений могут ежегодно достигать около $10 млрд. Вместе с блокадой морских портов эти потери уже обошлись Украине в 2026 году примерно в 1,5 процентных пункта ВВП.

В то же время Всемирный банк в октябрьском прогнозе ожидает замедления роста украинской экономики до 1,2% в 2026 году и 1,5% в 2027-м при условии продолжения активных боевых действий.

Раньше банк прогнозировал рост на 4% в 2027 году при сценарии завершения активных боевых действий до конца 2026-го.

— Если раньше в центре дискуссии был вопрос восстановления Украины, то сегодня акцент сместился на то, как обеспечить устойчивость экономики уже сейчас. Бизнесу нужны решения, которые помогут защищать активы, сохранять производство и продолжать инвестировать даже в условиях войны, — отметил инициатор КМЕФ, основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий.

Программа форума предусматривает 12 панельных дискуссий. Среди основных вопросов — физическая защита предприятий, организация работы во время воздушных тревог, децентрализованное энергоснабжение и логистика, устойчивость связи, страхование военных рисков и возмещение убытков за утраченные активы.

Отдельно участники обсудят доступ бизнеса к финансированию, макроэкономическую стабильность, промышленную и энергетическую политику государства, международное сотрудничество и евроинтеграцию.

В программе также предусмотрены дискуссии об опыте прифронтовых городов и решениях, которые уже помогают им работать в условиях войны.

Среди заявленных спикеров форума:

Александр Комаров — генеральный директор и президент группы Киевстар;

Руслан Шостак — президент корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS;

Франсис Малиж — управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений;

Юлия Свириденко — президент бизнес-школы KSE;

Вячеслав Климов — совладелец группы компаний NOVA;

Доминикас Тучкус — инвестиционный директор Amber Infrastructure Fund;

Игорь Никонов — основатель KAN Development;

Томаш Фиала — основатель Dragon Capital;

Инга Андреева — генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове;

Дэвид Годфри — член правления British-Ukrainian Economic Future, бывший генеральный директор UK Export Finance.

Организаторы отмечают, что украинская экономика уже имеет опыт быстрой адаптации к кризисным условиям.

В частности, после уничтожения Кременчугского НПЗ в 2022 году Украина перестроила топливную логистику, а тысячи предприятий перенесли производство из прифронтовых регионов.

В 2023 году после блокады традиционных морских маршрутов заработал украинский морской коридор. А после масштабных атак на энергосистему бизнес и государство начали активнее развивать распределенную генерацию.

— Сегодня разговор о будущем должен начинаться с поиска практических решений, которые бизнес, государство и международные партнеры могут принимать уже сейчас, чтобы сохранить устойчивость и вернуть экономику на путь роста. Именно об этом пойдет речь на КМЕФ в этом году, — отметил генеральный директор КМЕФ Юрий Пивоваров.

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте КМЕФ.

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