Форум предпринимателей Forbes Ukraine, который состоится 25–26 июня в Киеве, соберет представителей малого и среднего бизнеса для обсуждения вопросов масштабирования, трансформации и развития компаний. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В этом году форум пройдет под лозунгом Бизнес-генератор: заряжайся среди своих. Его цель — помочь предпринимателям выйти из режима “тушения ежедневных пожаров” и превратить хаос в четкую системную компанию, объясняют в оргкомитете.

Инициаторы форума отмечают, что одной из проблем для многих компаний остается так называемый потолок развития, когда привычные подходы и стратегии уже не дают ожидаемого результата, а операционные процессы в значительной степени зависят от ручного управления.

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Кто выступит на Форуме предпринимателей

Программа мероприятия построена на реальных кейсах украинского бизнеса, который не просто выживает, а масштабируется и расширяется. Среди спикеров мероприятия:

Ростислав Вовк — соучредитель компании Kormotech;

Владимир Многолетний — соучредитель технологической экосистемы Genesis;

Василий Хмельницкий — основатель инновационного парка UNIT.City и индустриального парка Белая Церковь;

Лидия Сметана — основательница One By One;

Эльвира Гасанова — основательница Gasanova.

Для кого это мероприятие

Форум ориентирован на владельцев, CEO и топ-менеджеров компаний малого и среднего бизнеса, которые ищут инструменты для прорыва и трансформации.

Отдельный фокус мероприятия — на начинающих предпринимателях и амбициозных профессионалах, которые только готовятся к запуску собственного дела и стремятся с первых дней строить бизнес системно.

По словам организаторов, два дня Форума предпринимателей объединят практические кейсы от представителей бизнеса и возможности для профессионального нетворкинга.

Забронировать билет можно по ссылке.

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