ВСУ поразили базу подразделения Рубикон и место запуска дронов в Донецке
- СОУ поразили место дислокации российского подразделения БПЛА Рубикон на Запорожье.
- Вблизи оккупированного Донецка атаковано место хранения и запуска ударных беспилотников РФ.
14 октября и в ночь на 15 октября поражено место сосредоточения российских военных из подразделения Рубикон и место запуска ударных дронов противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, Силы обороны в районе Новоконстантиновки на Запорожье атаковали место дислокации личного состава подразделения БПЛА Рубикон.
В районе оккупированного Донецка поражено место хранения и запуска ударных беспилотников врага. В городе сообщалось о взрывах и работе противовоздушной обороны окупантов. Степень нанесенного врагу ущерба уточняется.
— Системное поражение мест хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА российских агрессоров направлено на уменьшение их способностей наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, — отметили в Генштабе.
Также военные сообщили о результатах предварительных поражений 13 октября. В частности, повреждены четыре хранилища для хранения дронов в районе Гвардейского на территории оккупированного Крыма. Зафиксированы признаки вторичной детонации.
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