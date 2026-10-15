14 октября и в ночь на 15 октября поражено место сосредоточения российских военных из подразделения Рубикон и место запуска ударных дронов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, Силы обороны в районе Новоконстантиновки на Запорожье атаковали место дислокации личного состава подразделения БПЛА Рубикон.

Сейчас смотрят

В районе оккупированного Донецка поражено место хранения и запуска ударных беспилотников врага. В городе сообщалось о взрывах и работе противовоздушной обороны окупантов. Степень нанесенного врагу ущерба уточняется.

— Системное поражение мест хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА российских агрессоров направлено на уменьшение их способностей наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, — отметили в Генштабе.

Также военные сообщили о результатах предварительных поражений 13 октября. В частности, повреждены четыре хранилища для хранения дронов в районе Гвардейского на территории оккупированного Крыма. Зафиксированы признаки вторичной детонации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.