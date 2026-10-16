Сили оборони 15 жовтня та в ніч проти 16 жовтня завдали ударів по двох радіолокаційних станціях, станції радіоелектронної боротьби та телекомунікаційних вежах російської армії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили низку військових об’єктів РФ

– У Брянській області РФ уражено дві радіолокаційні станції: у районах Озарьонного та Трубчевська, – йдеться у повідомленні.

Поблизу Новозибкова Брянської області українські військові атакували станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) російської армії.

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На території тимчасово окупованого Криму, неподалік Оленівки, під удар потрапили дві телекомунікаційні вежі, оснащені антенним обладнанням.

Уночі 16 жовтня Сили оборони уразили російської радіолокаційної станції 55Ж6У Небо-У. Удару завдали в районі населеного пункту Магри Краснодарського краю.

Небо-У – далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, включно з літаками, крилатими й балістичними ракетами.

Знищення таких засобів послаблює здатність противника контролювати повітряний простір і вчасно виявляти повітряні цілі. Орієнтовна вартість цієї станції становить близько $100 млн.

Нагадаємо, у вересні Сили оборони завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії на ТОТ і в зоні бойових дій.

У районі населеного пункту Українка Запорізької області українські військові уразили зенітний ракетний комплекс Бук-М3.

Поблизу Балки на Донеччині під удар потрапила російська радіолокаційна станція Небо-У.

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