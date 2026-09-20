Силы обороны поразили Бук-М3, Небо-У и место производства БПЛА – Генштаб
- Силы обороны поразили вражеские цели в районе Украинки, Балки и близ Северодонецка.
- В Донецкой области поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления БпЛА противника.
Силы обороны Украины поразили целый ряд важных военных объектов российских войск на оккупированных территориях и в зоне боевых действий. Удары по целям нанесены 19 сентября и в ночь на 20 сентября.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение целей врага
В частности, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс Бук-М3. Около района Балки Донецкой области украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию Небо-У.
Также вблизи Северодонецка Луганской области поражено место производства беспилотников.
В Донецкой области Сили обороны нанесли удары по пунктам управления российских войск. В частности, в районе Звездного поражен командно-наблюдательный пункт, а вблизи Старомихайловки пункт управления беспилотными системами противника.
В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российских войск продолжается.
18 сентября и в ночь на 19 сентября Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА в районах Луганского, Покровска, Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья. В районе Новопрокоповки поражены сразу два пункта управления беспилотниками.
17 сентября и ночью на 18 сентября ВСУ поразили в оккупированном Крыму наземную станцию управления беспилотным комплексом Орион. В районе Донецка Силы обороны ударили по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.