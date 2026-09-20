Силы обороны Украины поразили целый ряд важных военных объектов российских войск на оккупированных территориях и в зоне боевых действий. Удары по целям нанесены 19 сентября и в ночь на 20 сентября.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение целей врага

В частности, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс Бук-М3. Около района Балки Донецкой области украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию ​​Небо-У.

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Также вблизи Северодонецка Луганской области поражено место производства беспилотников.

В Донецкой области Сили обороны нанесли удары по пунктам управления российских войск. В частности, в районе Звездного поражен командно-наблюдательный пункт, а вблизи Старомихайловки пункт управления беспилотными системами противника.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российских войск продолжается.

18 сентября и в ночь на 19 сентября Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА в районах Луганского, Покровска, Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья. В районе Новопрокоповки поражены сразу два пункта управления беспилотниками.

17 сентября и ночью на 18 сентября ВСУ поразили в оккупированном Крыму наземную станцию ​​управления беспилотным комплексом Орион. В районе Донецка Силы обороны ударили по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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