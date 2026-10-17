Карта боевых действий на 17 октября 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки произошло 238 боевых столкновений.
По уточненным данным, вчера противник нанес 71 авиаудар и сбросил 261 управляемую авиабомбу.
Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 7433 дрона-камикадзе и осуществил 2699 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2026
Ситуация в Украине на 17 октября 2026
На Северо-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Новодмитровки, Толстодубового, Малой Слободки, Бунячиного, Дорошевки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы.
За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 25 боевых столкновений возле Старицы, Малой Волчи, Чугуновки и Радьковки.
На Купянском направлении Силы обороны отразили одну попытку захватчиков продвинуться в районе Купянска.
На Лиманском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в районах Лимана, Заречного и Дибровы, отразив пять атак.
Шесть атак оккупантов были отбиты на Славянском направлении в районах Озерного, Пискуновки, Кривой Луки и Николаевки.
Один вражеский штурм успешно отразили наши защитники на Краматорском направлении в районе Дибровы.
На Константиновском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки, Дружковки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Николайполя и Новопавловки.
Всего 30 атак отраженона Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Грузкое, Вольное, Кучеров Яр, Светлое, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка и Марьевка.
Две атаки противника отбиты на Александровском направлении в районах Запорожского и Комышувахи.
На Гуляйпольском направлении за последние сутки произошло тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ровно, Андреевка, Копани, Чаривное и Егоровка.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новояковлевки, Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
Потери РФ на 17 октября 2026 года
- личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек,
- танков – 12 415 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.,
- артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.,
- РСЗО – 2 221 (+4) шт.,
- средств ПВО – 1 710 (+2) шт.,
- самолетов – 449 шт.,
- вертолетов – 356 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 962 (+4) шт.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.,
- крылатых ракет – 5 130 шт.,
- кораблей / катеров – 35 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 163 883 (+329) шт.,
- специальной техники – 4 835 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.