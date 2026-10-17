Всего за последние сутки произошло 238 боевых столкновений.

По уточненным данным, вчера противник нанес 71 авиаудар и сбросил 261 управляемую авиабомбу.

Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 7433 дрона-камикадзе и осуществил 2699 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2026

Ситуация в Украине на 17 октября 2026

На Северо-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Новодмитровки, Толстодубового, Малой Слободки, Бунячиного, Дорошевки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы.

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 25 боевых столкновений возле Старицы, Малой Волчи, Чугуновки и Радьковки.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну попытку захватчиков продвинуться в районе Купянска.

На Лиманском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в районах Лимана, Заречного и Дибровы, отразив пять атак.

Шесть атак оккупантов были отбиты на Славянском направлении в районах Озерного, Пискуновки, Кривой Луки и Николаевки.

Один вражеский штурм успешно отразили наши защитники на Краматорском направлении в районе Дибровы.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки, Дружковки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Николайполя и Новопавловки.

Всего 30 атак отраженона Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Грузкое, Вольное, Кучеров Яр, Светлое, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка и Марьевка.

Две атаки противника отбиты на Александровском направлении в районах Запорожского и Комышувахи.

На Гуляйпольском направлении за последние сутки произошло тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ровно, Андреевка, Копани, Чаривное и Егоровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новояковлевки, Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

Потери РФ на 17 октября 2026 года

личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек,

танков – 12 415 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.,

артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.,

РСЗО – 2 221 (+4) шт.,

средств ПВО – 1 710 (+2) шт.,

самолетов – 449 шт.,

вертолетов – 356 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 2 962 (+4) шт.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.,

крылатых ракет – 5 130 шт.,

кораблей / катеров – 35 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 163 883 (+329) шт.,

специальной техники – 4 835 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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