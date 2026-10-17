В результате атаки на Ровенскую область 17 октября пострадали два человека.

О последствиях российского удара сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Атака на Ровенскую область 17 октября: что известно

В результате очередной атаки на Ровенскую область на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.

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На место прибыли спасатели, которые потушили возгорание.

По предварительной информации ГСЧС, в результате атаки на Ровенскую область пострадали два человека.

Напомним, в ночь на 17 октября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, крылатые ракеты Х-22/32, четыре ракеты Калибр и 332 беспилотника типов Shahed, S-8000, Бандероль, Гербера и Пародия. Среди запущенных дронов 31 был реактивным.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 293 воздушные цели, в частности четыре ракеты Калибр и 289 дронов.

При этом попадания зафиксировали в 22 местах, а еще в трех упали обломки сбитых целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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