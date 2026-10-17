Карта бойових дій на 17 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Загалом протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу.
Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 17 жовтня 2026
Ситуація в Україні на 17 жовтня 2026
На Північно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Новодмитрівки, Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці.
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 бойових зіткнень біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп’янська.
На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви, зупинивши п’ять атак.
Шість атак окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.
Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Діброви.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки.
Усього 30 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар’ївка.
Дві атаки противника відбито на Олександрівському напрямку в районах Запорізького та Комишувахи.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося тринадцять ворожих атак в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Втрати ворога на 17 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб,
- танків – 12 415 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.,
- артилерійських систем – 51 266 (+24) од.,
- РСЗВ – 2 221 (+4) од.,
- засобів ППО – 1 710 (+2) од.,
- літаків – 449 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 962 (+4) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.,
- крилатих ракет – 5 130 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 (+329) од.,
- спеціальної техніки – 4 835 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.