Загалом протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу.

Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Карта бойових дій в Україні на 17 жовтня 2026

Ситуація в Україні на 17 жовтня 2026

На Північно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Новодмитрівки, Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 бойових зіткнень біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви, зупинивши п’ять атак.

Шість атак окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Діброви.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки.

Усього 30 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар’ївка.

Дві атаки противника відбито на Олександрівському напрямку в районах Запорізького та Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося тринадцять ворожих атак в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Втрати ворога на 17 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб,

танків – 12 415 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.,

артилерійських систем – 51 266 (+24) од.,

РСЗВ – 2 221 (+4) од.,

засобів ППО – 1 710 (+2) од.,

літаків – 449 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 962 (+4) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.,

крилатих ракет – 5 130 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 (+329) од.,

спеціальної техніки – 4 835 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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