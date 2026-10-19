З початку року 75 українців отримали вироки суду за публікацію фото і відео, на яких зафіксовано розміщення та пересування Сил оборони, розташування та робота протиповітряної оборони тощо.

Про це повідомляють у СБУ.

75 осіб отримали судові вироки

Лише впродовж минулого тижня працівники Служби безпеки викрили у Києві трьох місцевих жителів, які оприлюднили позиції сил протиповітряної оборони. Наразі киянам інкриміновано ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України чи інших військових формувань). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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СБУ наголошує: несанкціоноване розповсюдження інформації про геолокації, бойову роботу Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів допомагає окупантам скоригувати повторні удари та надає російській пропаганді більше можливостей працювати проти нашої держави.

Служба безпеки України наголошує, що якщо хто володіє інформацією про подібні правопорушення, як зазначено вище, або когось намагається завербувати ворог, то варто звертатися до Служби безпеки України:

телефонний номер – 1516

електронна пошта: 1516@ssu.gov.ua

чат-бот Спали ФСБшника: t.me/spaly_fsb_bot

5 жовтня у Києві затримали військовослужбовця ЗСУ, якого СБУ підозрює у державній зраді та співпраці з ФСБ. Упродовж чотирьох днів він відстежував потенційні цілі, щоб навести на столицю реактивні дрони типу Герань-5 та балістику.

Джерело : СБУ

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