Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці мають самостійно визначати, коли проводити вибори та кого обирати главою держави. Голосування має відбуватися відповідно до закону та Конституції, коли всі громадяни матимуть можливість взяти в ньому участь.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський про вибори в Україні

За словами президента, проведення виборів наразі не є головним питанням для українського суспільства. Передусім країні необхідно завершити війну та повернутися до нормального життя.

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Зеленський наголосив, що під час організації виборів потрібно , щоб усі громадяни, зокрема військовослужбовці на фронті та українці за кордоном, мали можливість проголосувати.

Водночас президент поставив під сумнів можливість проведення відкритих і демократичних виборів в умовах російських атак.

— Але як можна організувати відкриті та демократичні вибори за умови присутності західних спостерігачів під час атак безпілотників і ракет? Я не думаю, що це можливо, — зазначив Володимир Зеленський.

Чому Росія порушує питання виборів

Зеленський вважає, що Росія порушує питання українських виборів, бо думає, що зміна президента полегшить їй досягнення власних цілей.

На питання, чи може відтермінування виборів послабити українську демократію, Зеленський наголосив, що ніхто не тримається за свою посаду. Він підкреслив, що кожен має виконувати свої обов’язки: військові — захищати країну на передовій, а інші громадяни — працювати та сплачувати податки, щоб Україна зберегла незалежність.

Що Зеленський сказав американцям про вибори

Окремо Володимир Зеленський звернувся до американців, які повторюють кремлівські наративи та закликають до зміни виборів. Президент наголосив, що рішення про вибори мають ухвалювати самі українці, а не зовнішні партнери.

— Американцям, які закликають до зміни президента України, я кажу: нехай українці самі проводять свої вибори та роблять свій вибір у рамках закону, — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність балотуватися на другий президентський термін, якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни.

Також президент заявив про готовність організувати вибори в Україні за умови 60-денного повного припинення вогню з боку Росії.

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