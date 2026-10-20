Україна не завжди вчасно отримує інформацію про підготовку ударів РФ балістичними ракетами, тому цивільні можуть не встигнути дістатися укриттів. Через невизначеність щодо подальшої роботи Starlink Україна шукає альтернативні системи зв’язку.

Про це радник президента Володимира Зеленського Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів в інтерв’ю BBC.

Україна шукає альтернативу Starlink

За його словами, альтернативні засоби зв’язку необхідні не лише для протиповітряної оборони. Вони мають забезпечувати комунікацію між військовими підрозділами, штабами та цивільним населенням.

Зараз дивляться

– Тепер ми розуміємо, що зі Starlink починають відбуватися якісь зміни, і не знаємо, яким буде наступний крок. Ми повинні бути готові до можливих проблем у майбутньому, – сказав він.

Флеш зазначив, що Україна намагається заздалегідь підготуватися до можливих нових обмежень і знайти альтернативні рішення, які дозволять зберегти зв’язок у разі чергових труднощів у роботі супутникової системи.

Він додав, що наразі немає розуміння, чого очікувати від Starlink надалі.

Невчасні попередження про балістичні удари

– Це небезпечно… Думаю, це справді дуже погано… Люди вже загинули, – зазначив Бескрестнов.

Флеш уточнив, що проблема полягає не в усьому обсязі розвідувальних даних, якими Сполучені Штати діляться з Україною, а саме в інформації, необхідній для своєчасного попередження про повітряні атаки.

Обмін розвідданими за іншими напрямами триває.

Американська сторона досі не надала Києву чіткого пояснення, чому відповідні попередження надходять із запізненням або взагалі не передаються.

– Усе це має дуже дивний вигляд. Іноді ми отримуємо інформацію до атаки, а іноді не отримуємо її взагалі, – розповів радник.

За словами Бескрестнова, під час одного з нещодавніх російських ударів Україна отримала попередження лише за хвилину до атаки.

Він наголосив, що ця інформація насамперед необхідна для захисту мирного населення, а не для використання у бойових операціях.

– Ми говоримо не про військове використання розвідданих. Ми говоримо про те, щоб зберегти життя цивільних людей. Саме для цього ця інформація передусім і потрібна, – зауважив він.

Нагадаємо, 14 жовтня Бескрестнов повідомив, що SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху. Через це було зірвано кілька військових місій.

У Міноборони України ввечері того ж дня додали, що SpaceX продовжувала обмежувати швидкість роботи терміналів Starlink на рівні 161 км/год. Однак протягом дня фактичні обмеження були суттєво суворішими.

17 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала докази застосування обмежень швидкості роботи Starlink виключно на українській території.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати й надалі передають Україні розвідувальні дані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.