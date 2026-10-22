У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали удару по історичному центру Києва балістичною ракетою Іскандер, яка, за повідомленням про атаку, була оснащена касетною боєголовкою К5.

Про це повідомив позаштатний радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш) на своїй сторінці у Facebook

Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою Іскандер

За словами Бескрестнова, така боєголовка розкривається над землею, після чого її бойові елементи вибухають у повітрі.

Зараз дивляться

Загалом вона містить 58 бойових елементів, які призначені для ураження людей і техніки на площі 400 на 400 метрів.

Сергій Бескрестнов переконаний, що застосування такої ракети проти історичного центру столиці не мало військової мети.

За його словами, російські війська прагнули зруйнувати частину старого міста та завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню.

— Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей, — заявив Флеш.

Він також наголосив, що внаслідок атаки є численні поранені серед цивільного населення та руйнування.

Нагадаємо, що російські війська почали атакувати Київ увечері 21 жовтня та продовжили завдавати балістичних ударів уночі 22 жовтня.

За даними ДСНС, унаслідок атаки загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. Пошкодження та пожежі зафіксували в шести районах столиці.

Зокрема, пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, медичні заклади, автомобілі та монастир. Також постраждала інфраструктура метрополітену на Південному мосту, через що рух транспорту мостом тимчасово перекрили в обох напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.