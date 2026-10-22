У ніч проти 21 та 22 жовтня Сили оборони завдали ударів по кількох військових об’єктах РФ. Серед уражених цілей – станція РЕБ у Брянській області, командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА на ТОТ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у четвер, 22 жовтня.

Сили оборони уразили військові об’єкти ворога

У Генштабі зазначили, що знищення засобів РЕБ дає Силам оборони більше можливостей для ефективного застосування безпілотних систем.

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Українські військові уразили командно-спостережний пункт російського підрозділу поблизу Вишневого та пункт управління безпілотниками в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області.

– Це зменшує спроможність противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади, – йдеться у повідомленні.

Ще одним об’єктом ураження став склад матеріально-технічних засобів російських військ поблизу Золотарівки на Луганщині.

Нагадаємо, 19 жовтня та в ніч проти 20 жовтня українські військові завдали низки ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Зокрема, ЗСУ уразили пункт управління російського підрозділу поблизу Федорівки Запорізької області.

На Донеччині під удар потрапив ремонтний підрозділ армії РФ в районі Кальміуського.

Українські військові також атакували склади матеріально-технічних засобів окупантів у трьох населених пунктах на ТОТ.

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