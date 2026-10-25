За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 52 авиационных удара, во время которых сбросил 173 управляемых авиабомб.

Кроме того, враг применил 6000 дронов-камикадзе и совершил 1899 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Сейчас смотрят

Карта боевых действий в Украине на 25 октября 2026

Ситуация в Украине на 25 октября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили шесть КАБ, осуществили 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Терново, Охримовка и Бочково. Две из этих атак до сих пор продолжаются.

В Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки.

Пять попыток захватчиков продвинуться отбили в Лиманском направлении в районе Заречного и в сторону Ставкив, Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны пресекли три попытки захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 11 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка. Два штурмовых действия противника продолжаются.

Четырнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Доброполье, Васильевка, Краснополье, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону населенного пункта Запорожское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Копани, Гуляйпольское, Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну попытку улучшить свое положение, атакуя в сторону Новояковловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений не произошло.

Потери врага на 25 октября 2026 года

личного состава — около 1 578 450 (+1 850) человек;

танков — 12 447 (+3);

боевых бронированных машин — 25 605 (+5);

артиллерийских систем — 51 614 (+49);

реактивных систем залпового огня — 2237 (+5);

средств противовоздушной обороны — 1725 (+3);

самолетов — 449;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 3017 (+6);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 580 802 (+1 738);

крылатых ракет — 5138;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 166 918 (+417);

специальной техники — 4 856 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.



На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.