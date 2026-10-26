27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. До свята щороку проводять Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який об’єднує українців у різних куточках світу.

Факти ICTV дізнавалися, скільки триває радіодиктант, де його слухати та як надіслати написаний текст на перевірку.

Коли почнеться Радіодиктант національної єдності 2026

Цьогоріч Радіодиктант національної єдності відбудеться у вівторок, 27 жовтня, об 11:00 за київським часом. Текст під назвою Лист, який не закінчується написав письменник і ветеран Артур Дронь.

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Диктант читатимуть учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Радіодиктант: скільки триває

Тривалість радіодиктанту близько 20-30 хвилин. Проте прямий ефір зі вступом, організаційною інформацією та спілкуванням триває орієнтовно 45-50 хвилин, іноді до години.

Отже, якщо вас цікавить, скільки хвилин триває радіодиктант, варто орієнтуватися приблизно на годину для участі в усьому заході. Безпосередньо на написання тексту знадобиться менше часу.

Де слухати Радіодиктант

Трансляція відбуватиметься наживо на платформах Суспільного мовлення. Долучитися до написання можна через:

Трансляція буде доступна не лише в Україні, а й за кордоном.

Радіодиктант 2026: де перевірити текст

Учасники, які хочуть, щоб написаний текст перевірили фахівці, можуть надіслати його одним із двох способів.

Перший варіант — відправити диктант звичайним листом за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.

Другий варіант — сфотографувати або відсканувати написаний текст у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF чи PDF і надіслати його на електронну адресу rd@suspilne.media. Кінцевий термін 11:00 29 жовтня.

Текст Радіодиктанту національної єдності оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного. Після цього учасники зможуть самостійно перевірити написане.

Отже, тривалість радіодиктанту залежить від того, чи йдеться лише про написання тексту, чи про весь ефір. А перевірити роботу можна буде самостійно після публікації оригіналу або надіслати її фахівцям.

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