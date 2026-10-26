У понеділок, 26 жовтня, у застосунку Резерв+ знову стало доступним оформлення відстрочок від мобілізації для громадян, які мають дітей, доглядають за близькими або належать до родин захисників і захисниць України.

Про це повідомило Міністерство оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі.

Оформлення відстрочок у Резерв+ відновлено: що відомо

Міністерство оборони повідомило про завершення планових технічних робіт у системах Міністерства юстиції, через які протягом кількох днів у Резерв+ були недоступні окремі послуги.

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Тепер користувачі застосунку знову можуть оформлювати відстрочки від мобілізації, пов’язані з:

наявністю дітей;

доглядом за близькими;

статусом родини захисника або захисниці України.

У Міноборони наголосили, що всі послуги Резерв+ відновили роботу у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що з 22:00 23 жовтня в Резерв+ тимчасово обмежили оформлення окремих відстрочок через планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції.

Обмеження стосувалися громадян, які мають дітей, доглядають за близькими або належать до родин військовослужбовців.

У Міноборони попереджали, що повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до послуг, а вже оформлені відстрочки залишаться чинними та відображатимуться в електронних військово-облікових документах.

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