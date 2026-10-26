У Резерв+ відновили оформлення відстрочок від мобілізації: які послуги знову доступні
- У Резерв+ відновили оформлення окремих відстрочок від мобілізації після завершення технічних робіт.
- Міністерство оборони повідомило, що всі послуги застосунку працюють у звичному режимі.
У понеділок, 26 жовтня, у застосунку Резерв+ знову стало доступним оформлення відстрочок від мобілізації для громадян, які мають дітей, доглядають за близькими або належать до родин захисників і захисниць України.
Про це повідомило Міністерство оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі.
Оформлення відстрочок у Резерв+ відновлено: що відомо
Міністерство оборони повідомило про завершення планових технічних робіт у системах Міністерства юстиції, через які протягом кількох днів у Резерв+ були недоступні окремі послуги.
Тепер користувачі застосунку знову можуть оформлювати відстрочки від мобілізації, пов’язані з:
- наявністю дітей;
- доглядом за близькими;
- статусом родини захисника або захисниці України.
У Міноборони наголосили, що всі послуги Резерв+ відновили роботу у звичному режимі.
Раніше повідомлялося, що з 22:00 23 жовтня в Резерв+ тимчасово обмежили оформлення окремих відстрочок через планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції.
Обмеження стосувалися громадян, які мають дітей, доглядають за близькими або належать до родин військовослужбовців.
У Міноборони попереджали, що повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до послуг, а вже оформлені відстрочки залишаться чинними та відображатимуться в електронних військово-облікових документах.