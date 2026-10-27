Украинские военные постепенно повышают эффективность уничтожения российских реактивных ударных дронов. Средний показатель сбития БпЛА типа Герань-4 за последние три месяца составляет почти 60%.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 27 октября.

Процент уничтожения реактивных БпЛА растет

По результатам анализа трех последних месяцев, средний показатель сбития БпЛА типа Герань-4 составляет почти 60%. Во время отражения некоторых атак эффективность уничтожения реактивных беспилотников достигает 80%.

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— Важную роль сегодня в уничтожении реактивных БпЛА играет тактическая авиация – F-16, Mirage, МиГ-29, — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркивают необходимость усиления украинской “малой ПВО” из-за дефицита зенитных управляемых ракет. Этому вопросу сейчас уделяют значительное внимание.

К средствам “малой ПВО” относятся зенитные установки, среди которых Гепард, Шилка, современные комплексы Skynex, Skyranger и Terrahawk Paladin, дроны-перехватчики и мобильные огневые группы всех составляющих Сил обороны Украины.

Мобильные огневые группы оснащены не только пулеметами и сопутствующим оборудованием, но и переносными зенитно-ракетными комплексами. Используя ПЗРК, украинские военные сегодня успешно уничтожают реактивные беспилотники противника.

— Постоянно ведется работа над удешевлением процессов отражения подобных воздушных угроз. В частности, продолжаются испытания новых перехватчиков. Отдельные образцы уже имеют на своем счету сбитие нескольких десятков российских реактивных Гераней, — подчеркнули в Генштабе.

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в отдельных случаях эффективность уничтожения российских реактивных дронов достигает 85%.

На результативность работы противовоздушной обороны влияют непрерывные атаки противника, ограниченный запас ракет и погодные условия.

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