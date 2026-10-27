В Україні поступово холодає, тому в деяких містах уже почали вмикати опалення. Наприклад, у Києві опалювальний сезон стартував 16 жовтня. Спочатку тепло почали подавати до лікарень, шкіл і дитячих садків.

Факти ICTV дізнавалися, коли почнеться опалювальний сезон у Рівному 2026 та коли до тепла підключатимуть різні установи й будівлі.

Опалювальний сезон 2026-2027 у Рівному: що відомо

На Рівненщині опалювальний сезон уже розпочався в окремих громадах. У Дубні та Сарнах тепло почали подавати з 15 жовтня, але підключення установ відбувається поетапно.

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У Дубні виконавчий комітет 14 жовтня рекомендував розпочати опалювальний сезон із 15 жовтня. Насамперед тепло подали до дитячих, медичних та освітніх закладів.

У Сарненській громаді 15 жовтня почали опалювати центральну районну лікарню. За затвердженим графіком, 19 жовтня підключили дитячі садки, 20 жовтня розпочали подачу теплоносія від котельні на вулиці Демократичній у Сарнах, а 26 жовтня інші комунальні установи, заклади й адміністративні будівлі у старостинських округах.

Опалювальний сезон у Рівному: дата

Дата початку опалювального сезону у Рівному 2026-2027 вже відома, але не для всіх. Як повідомив виконувач обов’язків міського голови Віктор Шакирзян у своєму Telegram-каналі, опалення увімкнули в міському пологовому будинку та дитячій міській лікарні Рівного.

У пологовому будинку тепло необхідне для підтримання належної температури для новонароджених і породіль. У дитячій лікарні опалення подали, щоб забезпечити комфортні умови для перебування та лікування маленьких пацієнтів.

Коли саме опалення з’явиться в усіх житлових будинках Рівного, наразі невідомо. Як повідомив Віктор Шакирзян, у розмові з журналістами, це залежить від погоди.

Відповідно до постанови № 830, опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

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