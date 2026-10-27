В ночь на 27 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 280 беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и Пародия. Среди запущенных дронов 69 были реактивными.

Ночная атака на Украину 27 октября: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, ракеты враг выпустил из Брянской области РФ, а беспилотники запускали из Орла, Миллерова, Курска, Шаталового, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Основным направлением российской атаки стал Киев.

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По состоянию на 09.00 силы ПВО обезвредили 257 воздушных целей: две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 255 беспилотников типа Shahed, среди которых 56 — реактивные, Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 25 локациях. Еще в 16 местах упали обломки сбитых целей.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, радиоэлектронные средства борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 707-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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