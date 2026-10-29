Кабинет министров продлевает срок, в течение которого предприниматели должны оборудовать укрытия или безопасные пространства. Ранее бизнес должен был выполнить соответствующие требования до 4 декабря 2026 года.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в четверг, 29 октября.

Кабмин дает бизнесу больше времени на обустройство укрытий

— Сегодня мы представили бизнес-ассоциациям изменения в действующий порядок. Приоритет, как и прежде, — безопасность людей. В то же время мы продлеваем действие постановления, поскольку не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны, — отметил глава правительства.

Он напомнил, что правительство начало работу над соответствующими изменениями два месяца назад. Однако значительная часть предприятий до сих пор не приступила к выполнению основных требований по безопасности людей.

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Поэтому Кабмин предоставляет бизнесу дополнительное время для обустройства укрытий или безопасных пространств.

— Возможностей для закупки мобильных конструкций достаточно. Отсрочка не означает отмены требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть простейшее безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступе к ближайшему подземному укрытию, — подчеркнул Корецкий.

По его словам, требования к обустройству укрытий будут определяться с учетом количества работников и посетителей, которые одновременно находятся на территории объекта.

Министерство экономики и Министерство внутренних дел сообщат подробности новых правил.

Премьер объяснил, что предприятия могут использовать укрытия за пределами собственной территории, если они расположены поблизости и способны вместить всех, кто нуждается в защите.

При этом работники и посетители должны четко знать их местонахождение.

Корецкий сообщил, что до 4 марта военные администрации будут собирать информацию о выполнении установленных требований. На основании этих данных будут приниматься дальнейшие решения.

Напомним, в июле премьер-министр Сергей Корецкий поручил проверить все укрытия гражданской защиты, чтобы выяснить, надлежащим ли образом их содержат и имеют ли люди беспрепятственный доступ к ним в случае угрозы.

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