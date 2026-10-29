Обнародован текст радиодиктанта национального единства 2026 года Лист, який не закінчується.

Полный текст радиодиктанта 2026 года для проверки — в материале на Фактах ICTV.

Текст радиодиктанта 2026 года для проверки: полный текст

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости… Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

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Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: “міцно любити”. Уяви собі! Не “дуже”, не “гіперсильно”. Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово “останній”. Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Напомним, что радиодиктант 2026 года состоялся 27 октября 2026 года в День украинской письменности и языка.

Нынешний текст радиодиктанта получил символическое название Лист, який не закінчується, а его автором стал писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

Чтецами радиодиктанта 2026 года стали общественный деятель Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Источник : Суспільне

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