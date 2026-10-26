Суспільне Мовлення розкрило подробиці проведення щорічного Радіодиктанту національної єдності 2026 року.

Цьогорічний текст отримав символічну назву Лист, який не закінчується, а його автором став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Радіодиктант 2026: що відомо про текст Лист, який не закінчується

За словами автора тексту Артура Дроня, головне завдання диктанту — створити простір для щирого внутрішнього діалогу та об’єднати українців, де б вони не перебували.

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— Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, — це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати, — поділився Артур Дронь.

Продюсерка Радіодиктанту Юлія Шелудько зауважила, що текст відображає сучасні реалії спілкування між близькими людьми в умовах війни.

— Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без привіт і бувай, часто лише — як ти. І цьогорічний текст Радіодиктанту — це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть потаємне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення, — підкреслила Юлія Шелудько.

У 2026 році текст Радіодиктанту в прямому ефірі звучатиме у виконанні двох читців:

Артура Пройдакова — переможця премії Global Teacher Prize Ukraine, вчителя української мови та літератури;

Даші Астафʼєвої — волонтерки та громадської діячки.

Радіодиктант 2026: коли та де писати

Радіодиктант національної єдності 2026 розпочнеться у вівторок, 27 жовтня, об 11:00, в День української писемності та мови.

Трансляція буде доступна на всіх ключових майданчиках Суспільного:

в ефірі Українського Радіо та Радіо Культура;

у телеефірі та на сайті Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

у мобільних застосунках suspilne.radio та Дія.

Радіодиктант 2026: куди надсилати роботи

Для тих, хто бажає, щоб їхній текст перевірили мовознавці, є два способи відправлення:

паперовим листом: надіслати за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Штемпель на конверті має бути датований не пізніше 28 жовтня.

в електронному форматі: якісне фото або скан роботи (.jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) необхідно надіслати до 11:00 29 жовтня на електронну пошту rd@suspilne.media.

Офіційний текст Радіодиктанту оприлюднять у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на ресурсах Суспільного, аби кожен міг самостійно перевірити свої знання.

Джерело : Суспільне

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