Украина рассчитывает провести трехсторонние переговоры на уровне делегаций в Абу-Даби как можно скорее в ноябре, и эта встреча может стать важным этапом в подготовке к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Встреча Зеленского и Путина может состояться после переговоров в Абу-Даби

Основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам безопасности, мероприятиям по деэскалации и возможным механизмам предоставления гарантий безопасности.

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Украинская сторона готова к обсуждению ответных шагов и рассчитывает на аналогичную позицию России.

Тихий подчеркнул, что предстоящие переговоры также могут создать предпосылки для встречи на самом высоком уровне, ведь некоторые наиболее чувствительные вопросы требуют непосредственного обсуждения между лидерами государств.

Окончательную дату трехсторонней встречи еще согласовывают. Предварительно ее планируют провести после выборов в США, на чем настаивала российская сторона.

В то же время, на определение времени и места переговоров влияет текущая ситуация на Ближнем Востоке.

– Мы также видим эту встречу как возможную подготовку к встрече лидеров. Мы все-таки считаем, что ряд наиболее чувствительных вещей должны обсуждаться именно на уровне лидеров, — отметил Тихий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России по прекращению войны состоится в период с 6 по 10 ноября 2026 года.

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