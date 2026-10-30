Україна розраховує провести тристоронні переговори на рівні делегацій в Абу-Дабі якомога швидше у листопаді і ця зустріч може стати важливим етапом у підготовці до можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Зустріч Зеленського та Путіна може відбутися після переговорів в Абу-Дабі

Основну увагу під час переговорів планують приділити питанням безпеки, заходам із деескалації та можливим механізмам надання безпекових гарантій.

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Українська сторона готова до обговорення відповідних кроків і розраховує на аналогічну позицію Росії.

Тихий наголосив, що майбутні переговори також можуть створити передумови для зустрічі на найвищому рівні, адже деякі найбільш чутливі питання потребують безпосереднього обговорення між лідерами держав.

Наразі остаточну дату тристоронньої зустрічі ще узгоджують. Попередньо її планують провести після виборів у США, на чому наполягала російська сторона.

Водночас на визначення часу та місця переговорів впливає поточна ситуація на Близькому Сході.

– Ми також бачимо цю зустріч як можливу підготовку до зустрічі лідерів. Ми все-таки вважаємо, що низка найбільш чутливих речей мусять обговорюватися саме на рівні лідерів, — зазначив Тихий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Президент Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч представників України, США та Росії щодо припинення війни відбудеться в період із 6 до 10 листопада 2026 року.

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