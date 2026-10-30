В Днепре снова возникли перебои с электроснабжением после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Энергетики работали всю ночь, однако поврежденная энергосистема не выдерживает нагрузки.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, мэр Днепра Борис Филатов и руководитель ОВА Александр Ганжа.

Аварийные отключения в Днепре 30 октября

Накануне вечером компания ДТЭК сообщила о российской атаке на энергетическую инфраструктуру Днепра. В результате удара было повреждено оборудование магистральных сетей.

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Без электроэнергии осталась часть жителей правого и левого берегов города, а также прилегающих к областному центру районов.

Утром руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что энергетикам удалось вернуть свет части потребителей, обесточенных из-за вражеских атак. Восстановительные работы продолжались всю ночь.

Однако впоследствии ситуация с электроснабжением снова усложнилась.

В ДТЭК сообщили, что по команде Укрэнерго в Днепре, прилегающих к городу районах и части Павлоградского района, применили аварийные отключения электроэнергии.

В энергокомпании отметили, что из-за российских атак в области серьезно повреждено энергетическое оборудование. Бригады продолжают восстановительные работы, чтобы как можно скорее заживить объекты критической инфраструктуры и вернуть электроснабжение в жилище.

Утром мэр Днепра Борис Филатов также сообщил о повторном обесточивании города.

По его словам, энергетики работали всю ночь, однако система не выдерживает нагрузки.

Информацию подтвердил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

К возобновлению электроснабжения привлекли максимальное количество бригад. Основные системы жизнеобеспечения Днепра переходят к работе от генераторов.

В ДТЭК напомнили, что при применении экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют.

Остановка метро и электротранспорта Днепра

По состоянию на 07:20 сообщили о приостановлении движения поездов метро. Из-за обесточивания тяговых подстанций, питающих контактную сеть электротранспорта, работа всех трамвайных и троллейбусных маршрутов остановлена.

Впоследствии сообщили о частичном возобновлении питания метрополитена. Движение поездов производится по графику выходного дня. Интервал движения поездов составляет 16 минут.

Напомним, что накануне российские ударные дроны атаковали ж/д вокзал Днепра. Люди на момент атаки находились на платформе. В результате удара 15 человек погибли.

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